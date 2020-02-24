Політична напруга в Албанії: президент подав до суду на міністра юстиції

Президент Албанії в понеділок подав до суду на міністра юстиції і ще двох високопосадовців, яких він звинувачує у порушенні Конституції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Ілір Мета звинуватив трьох в "викраденні" повноважень, які президенту надає Конституція. Він сказав, що вимагає у спеціального прокурора розглянути цю справу.

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У центрі позову – ситуація з Конституційним судом Албанії, у якому нині вакантні 6 з 9 місць. Відкликані судді не зуміли довести, що все їхнє майно було придбано законним шляхом та що їхня кар’єра відповідала антикорупційним нормам та професійним стандартам. Заповнення вакантних місць перетворилося в жорстку суперечку серед політичних партій.

Політична нестабільність в Албанії відбувається у той час, як країна проводить реформи в надії отримати "зелене світло" для початку переговорів про членство в ЄС.

Мета закликав 2 березня провести великий антиурядовий протест і його крок підтримала опозиція.

Протягом декількох місяців минулого року опозиція регулярно проводила акції протесту, які часто перетворювалися в запеклі сутички з поліцією. Опозиція також бойкотувала парламент і місцеві вибори, звинувачуючи уряд в підтасовуванні голосів і в зв'язках з організованою злочинністю.

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З моменту вступу на посаду три роки тому і до тепер Мета завжди був активним противником правлячої Соціалістичної партії прем'єр-міністра Еді Рами.

Соціалісти, які домінують в парламенті, почали процедуру імпічменту проти Мети, яка стала першою в історії посткомуністичної Албанії.

Очікується, що в березні парламент представить звіт, в якому, ймовірно, буде міститись прохання про відставку президента Мети.