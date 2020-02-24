Генконсульство Украины в Милане ограничивает работу из-за коронавируса

Генеральное консульство Украины в Милане приостанавливает прием граждан и выдачу документов из-за распространения нового коронавируса типа COVID-19 на севере Италии.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Генконсульства Украины в Милане в Facebook.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса, согласно распоряжению президента Ломбардии Аттилио Фонтаны и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер, в том числе "прекращения работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг", Генеральное консульство Украина в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

Читайте также Во Франции задержали автобус из Италии из-за подозрения на коронавирус

Прием граждан будет восстановлен после получения соответствующих рекомендаций региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтверждена необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) консульство просит обращаться на горячую линию +39 348 725 4038 или по электронной почте gc_itm@mfa.gov.ua

В консульстве напомнили об общих рекомендациях противовирусной безопасности, размещенных на сайте МИД Украины.

Напомним, количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек. 225 человека - инфицированы.

Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.