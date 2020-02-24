Слідство має свідка запуску ракети по MH17

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малазійському Боїнгу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у програмі 60 хвилин на телеканалі CBS заявив керівник JIT Фред Вестербеке.

На запитання, чи є у слідства свідки запуску ракети по літаку, Вестербеке відповів ствердно. Водночас він не став уточнювати, скільки таких свідків є у слідства.

"Я би сказав, у мене є свідок. Але скільки, я не сказав, скільки", – відповів він на запитання.

Глава JIT додав, що у слідства немає сумнівів у тому, що літак був збитий ракетною системою "Бук" 53-ї бригади збройних сил РФ

Міжнародна слідча група в 2016 році оголосила, що ракетний комплекс "Бук", використовуваний в збитті літака, прибув з Росії, а потім в травні 2018 року прийшла до висновку, що 53 зенітна ракетна бригада Росії перевезла "Бук" в 2014 році в Україну і з України.

Росія заперечує свою причетність до катастрофи.

Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.

Очікується, що суд над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 розтягнеться на 25 тижнів.