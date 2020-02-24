У следствия есть свидетель запуска ракеты по MH17
Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 имеет свидетеля, который видел, как ракету запустили по малазийскому Боингу.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в программе 60 минут на телеканале CBS заявил руководитель JIT Фред Вестербеке.
На вопрос, есть ли у следствия свидетели запуска ракеты по самолету, Вестербеке ответил утвердительно. При этом он не стал уточнять, сколько таких свидетелей есть у следствия.
"Я бы сказал, у меня есть свидетель. Но сколько, я не сказал, сколько", - ответил он на вопрос.
Глава JIT добавил, что у следствия нет сомнений в том, что самолет был сбит ракетной системой "Бук" 53-ей бригады вооруженных сил РФ
Международная следственная группа в 2016 году объявила, что ракетный комплекс "Бук", используемый в сбивании самолета, прибыл из России, а затем в мае 2018 года пришла к выводу, что 53-я зенитная ракетная бригада России перевезла "Бук" в 2014 году в Украину и из Украины.
Россия отрицает свою причастность к катастрофе.
Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.
Ожидается, что суд над подозреваемыми в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 растянется на 25 недель.