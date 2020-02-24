Посли ЄС погодили мандат наступної фази переговорів щодо Brexit

Посли ЄС у понеділок погодили мандат Мішеля Барньє на наступну фазу переговорів з Великою Британією щодо Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню Politico від двох європейських посадовців.

За планом, міністри закордонних справ ЄС ухвалять текст щодо мандату у вівторок.

Остання версія мандату має деякі додаткові зміни в чутливому питанні так званих "рівних умов", яке вимагає від Британії забезпечення відповідності з правилами ЄС в обмін на доступ до єдиного ринку. Велика Британія хоче мати можливість відійти від правил ЄС, якщо забажає.

Після затвердження мандату Радою ЄС Брюссель готовий почати нову фазу переговорів з Великою Британією.

"Ми завжди говорили, що хочемо узгодити текст до 25 лютого", - зазначив у коментарі виданню представник ЄС.

"Ми дотримувалися нашого власного графіка. У той же час для держав-членів було важливо не поспішати і правильно розуміти, що врахована позиція усіх", - додав співрозмовник.

Очікується, що Велика Британія та ЄС почнуть переговори про майбутні відносини з березня. Вони розраховують досягти угоди до кінця грудня 2020 року