Посли ЄС погодили мандат наступної фази переговорів щодо Brexit
Посли ЄС у понеділок погодили мандат Мішеля Барньє на наступну фазу переговорів з Великою Британією щодо Brexit.
Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню Politico від двох європейських посадовців.
За планом, міністри закордонних справ ЄС ухвалять текст щодо мандату у вівторок.
Остання версія мандату має деякі додаткові зміни в чутливому питанні так званих "рівних умов", яке вимагає від Британії забезпечення відповідності з правилами ЄС в обмін на доступ до єдиного ринку. Велика Британія хоче мати можливість відійти від правил ЄС, якщо забажає.
Після затвердження мандату Радою ЄС Брюссель готовий почати нову фазу переговорів з Великою Британією.
"Ми завжди говорили, що хочемо узгодити текст до 25 лютого", - зазначив у коментарі виданню представник ЄС.
"Ми дотримувалися нашого власного графіка. У той же час для держав-членів було важливо не поспішати і правильно розуміти, що врахована позиція усіх", - додав співрозмовник.
Очікується, що Велика Британія та ЄС почнуть переговори про майбутні відносини з березня. Вони розраховують досягти угоди до кінця грудня 2020 року