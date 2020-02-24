Послы ЕС согласовали мандат следующей фазы переговоров по Brexit

Послы ЕС в понедельник согласовали мандат Мишеля Барнье на следующую фазу переговоров с Великобританией по Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию Politico от двух европейских чиновников.

По плану, министры иностранных дел ЕС примут текст относительно мандата во вторник.

Последняя версия мандата имеет некоторые дополнительные изменения в чувствительном вопросе так называемых "равных условий", который требует от Британии обеспечения соответствия правилам ЕС в обмен на доступ к единому рынку. Великобритания хочет иметь возможность отойти от правил ЕС, если пожелает.

После утверждения мандата Советом ЕС Брюссель готов начать новую фазу переговоров с Великобританией.

"Мы всегда говорили, что хотим согласовать текст до 25 февраля", - отметил в комментарии изданию представитель ЕС.

"Мы придерживались нашего собственного графика. В то же время для государств-членов было важно не торопиться и правильно понимать, что учтена позиция всех", - добавил собеседник.

Ожидается, что Великобритания и ЕС начнут переговоры о будущих отношениях с марта. Они рассчитывают достичь соглашения до конца декабря 2020 года.