В Италии от коронавируса умерли 7 человек, 230 - инфицированы
Вторник, 25 февраля 2020, 08:03
В Италии число людей, умерших от коронавируса возросло до семи: шесть - в Ломбардии и один - в Венето.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Пациент, которого привезли из Лодиджиане в выходные с положительным тестом на коронавирус, умер в больнице Сант-Анна в Комо.
В понедельник вечером умерла 62-летняя жительница Кастильоне д'Адда. Она имела и другие серьезные заболевания и находилась на диализе.
В регионе Ломбардия количество зараженных людей возросло до 173 человек. В Венето подтверждены 33 случая заболевания. Еще 18 случаев зафиксированы в Эмилии-Романье, и по три в Пьемонте и Лацио.
Первый случай заражения коронавируса зафиксирован в Южном Тироле, считается, что человек провел некоторое время в Ломбардии.
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