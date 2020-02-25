На Канарських островах у італійського туриста підтвердили коронавірус

Органи охорони здоров'я Канарських островів підтвердили позитивний випадок коронавірусу. Це третій випадок на території Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Зараження вірусом підтвердили у італійського туриста, уродженця Ломбардії, регіону з найбільшою кількістю випадків в Італії.

Пацієнт поміщений в лікарню на півдні Тенеріфе, ізольований і знаходиться під санітарним контролем. Чоловік є лікарем за професією і хотів пройти тестування на вірус, тому що у нього були такі симптоми, як лихоманка.

Раніше в Іспанії фіксували два випадки інфікованих в Ла Гомера (Канарські острови) і Майорці (Балеарські острови), обидва пацієнти вже виписані.