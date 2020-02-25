На Канарских островах у итальянского туриста подтвердили коронавирус
Вторник, 25 февраля 2020, 08:22
Органы здравоохранения Канарских островов подтвердили положительный случай коронавируса. Єо третий случай на территории Испании.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Заражение вирусом подтвердили у итальянского туриста, уроженца Ломбардии, региона с наибольшим количеством случаев в Италии.
Пациент помещен в больницу на юге Тенерифе, изолирован и находится под санитарным контролем. Мужчина является врачом по профессии и хотел пройти тестирование на вирус, потому что у него были такие симптомы, как лихорадка.
Ранее в Испании фиксировали два случая инфицированных в Ла Гомере (Канарские острова) и Майорке (Балеарские острова), оба пациента уже выписаны.
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