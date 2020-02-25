На Канарских островах у итальянского туриста подтвердили коронавирус

Органы здравоохранения Канарских островов подтвердили положительный случай коронавируса. Єо третий случай на территории Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Заражение вирусом подтвердили у итальянского туриста, уроженца Ломбардии, региона с наибольшим количеством случаев в Италии.

Пациент помещен в больницу на юге Тенерифе, изолирован и находится под санитарным контролем. Мужчина является врачом по профессии и хотел пройти тестирование на вирус, потому что у него были такие симптомы, как лихорадка.

Ранее в Испании фиксировали два случая инфицированных в Ла Гомере (Канарские острова) и Майорке (Балеарские острова), оба пациента уже выписаны.