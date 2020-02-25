Brexit: ЕС утвердил мандат переговоров о будущих отношениях с Британией

Совет ЕС утвердил мандат на переговоры с Британией о будущих отношениях после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

46-страничный документ, одобренный Советом ЕС по общим делам во вторник, станет основой для переговоров, которые проведет Мишель Барнье.

В нем говорится, что стандарты ЕС должны служить "точкой отсчета" в любом будущем торговом соглашении.

Отмечается, что стандарты ЕС должны применяться "в сферах государственной помощи, конкуренции, государственных, социальных и трудовых стандартов, экологических стандартов, изменения климата, соответствующих налоговых вопросов и других нормативных мер и практики в этих сферах".

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Последняя версия мандата имеет некоторые дополнительные изменения в чувствительном вопросе так называемых "равных условий", который требует от Британии обеспечения соответствия правилам ЕС в обмен на доступ к единому рынку. Великобритания хочет иметь возможность отойти от правил ЕС, если пожелает.

После одобрения мандата Евросоюзом ожидается, что британские министры также соберутся для согласования своей позиции для открытия переговоров.

Великобритания и ЕС начнут переговоры о будущих отношениях с марта. Они рассчитывают достичь соглашения до конца декабря 2020 года.