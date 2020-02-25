Путин исключил двустороннюю встречу с Эрдоганом по Идлибу

Москва и Анкара сейчас не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

Президент Турции Тайип Эрдоган 25 февраля заявил, что он может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным 5 марта, если на эту дату не удастся организовать саммит по сирийской провинции Идлиб при участии лидеров Германии, Франции, России и Турции.

Однако Песков сказал, что "сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате". Он добавил, что решение еще не принято, ведь не все потенциальные участники дали согласие на участие.

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Представитель Кремля отметил, что речь не идет о саммите с участием России, Турции, Франции и Германии. По словам Пескова, для встречи в таком формате пока не удалось согласовать графики президентов всех четырех стран, поэтому сейчас "идет работа по дипломатическим каналам".

25 февраля в течение дня российская авиация продолжала бомбить провинцию Идлиб, ранены 12 человек, пишет Anadolu. В то же время силы сирийского режима Башара Асада обстреляли запрещенными кассетными бомбами кварталы города Идлиб, в результате чего погибли четыре человека.

Напомним, 20 февраля турецкая армия начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб.

С тех пор, как Турция бросила свои силы на северо-запад Сирии, чтобы остановить наступление РФ и сирийского правительства, погибли 17 турецких военных. Медиа писали, что это произошло, в частности, в результате авиаударов Москвы, однако Минобороны Турции это не подтверждает.