Коронавірус: Італія розслідує шалені ціни на маски і засоби дезінфекції
Влада Італії після спалаху коронавірусу на півночі країни розпочала перевірку підвищених цін на гігієнічні маски та санітарно-гігієнічні гелі в онлайн-магазинах.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.
"Ми вирішили почати розслідування після повідомлень ЗМІ про шалені ціни, які отримали ці товари на веб-сайтах онлайн-продажів за останні два дні", - заявила заступниця головного прокурора Мілана Тізіана Січільяно.
Найбільшим спалахом захворювання в Європі стала Італія: зареєстровано понад 260 інфікованих та сім смертей, найбільше - на процвітаючій півночі країни.
Багато аптекарів кажуть, що у них закінчилися гігієнічні маски та засоби для дезінфекції рук, і багато людей звернулися до веб-сайтів, де ціни різко піднялися.
"Ціна масок в Інтернеті зросла з одного цента до 10 євро кожна, а літровий флакон дезінфікуючого засобу, який минулого тижня був у продажу за 7 євро, вчора подорожчав до 39 євро", - сказала Сіціліано.
Поліція також оприлюднила попередження про те, що злочинці, які представляють себе інспекторами з охорони здоров'я, використовують неправдиві посвідчення особи, щоб спробувати отримати доступ до помешкань людей з метою крадіжки грошей чи інших цінностей.
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