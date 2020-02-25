Коронавирус: Италия расследует бешеные цены на маски и средства дезинфекции

Власти Италии после вспышки коронавируса на севере страны начали проверку повышенных цен на гигиенические маски и санитарно-гигиенические гели в онлайн-магазинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы решили начать расследование после сообщений СМИ о безумных ценах, которые получили эти товары на сайтах онлайн-продаж за последние два дня", - заявила заместитель главного прокурора Милана Тизиано Сичильяно.

Наибольшей вспышкой заболевания в Европе стала Италия: зарегистрировано более 260 инфицированных и семь смертей, больше всего - на процветающем севере страны.

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Многие аптекари говорят, что у них закончились гигиенические маски и средства для дезинфекции рук, и многие люди обратились к веб-сайтам, где цены резко поднялись.

"Цена масок в интернете выросла с одного цента до 10 евро каждая, а литровый флакон дезинфицирующего средства, который на прошлой неделе был в продаже за 7 евро, вчера подорожал до 39 евро", - сказала Сицилиана.

Полиция также обнародовала предупреждение о том, что преступники, которые представляются инспекторами по охране здоровья, используют ложные удостоверения личности, чтобы попытаться получить доступ к помещениям людей с целью кражи денег или других ценностей.

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