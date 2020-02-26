Від коронавірусу помер перший француз
Франція зафіксувала першу смерть свого громадянина від коронавірусу, а також три нових випадки зараження.
Про це заявило Міністерство охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції зросла до 17, а кількість загиблих - до двох.
Останньою жертвою став 60-річний чоловік - перший громадянин Франції, який помер від цієї хвороби. Першою жертвою був 80-річний китайський турист, який помер у середині лютого. Це була перша смерть від нового коронавірусу у Європі.
Як пише Le Figaro, 60-річного чоловіка госпіталізували "у дуже серйозному стані", він помер вночі з вівторка на середу в Парижі.
Другий інфікований пацієнт - 55-річний француз перебуває у важкому стані в реанімації в Ам'єні. Третій - 36-річний чоловік, госпіталізований у Страсбурзі. Він повернувся з Італії і не має серйозних симптомів.