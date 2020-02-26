Від коронавірусу помер перший француз

Франція зафіксувала першу смерть свого громадянина від коронавірусу, а також три нових випадки зараження.

Про це заявило Міністерство охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції зросла до 17, а кількість загиблих - до двох.

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Останньою жертвою став 60-річний чоловік - перший громадянин Франції, який помер від цієї хвороби. Першою жертвою був 80-річний китайський турист, який помер у середині лютого. Це була перша смерть від нового коронавірусу у Європі.

Як пише Le Figaro, 60-річного чоловіка госпіталізували "у дуже серйозному стані", він помер вночі з вівторка на середу в Парижі.

Другий інфікований пацієнт - 55-річний француз перебуває у важкому стані в реанімації в Ам'єні. Третій - 36-річний чоловік, госпіталізований у Страсбурзі. Він повернувся з Італії і не має серйозних симптомів.