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От коронавируса умер первый француз

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От коронавируса умер первый француз

Среда, 26 февраля 2020, 12:05

Франция зафиксировала первую смерть своего гражданина от коронавируса, а также три новых случая заражения.

Об этом заявило Министерство здравоохранения страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса во Франции возросло до 17, а количество погибших - до двух.

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Последней жертвой стал 60-летний мужчина - первый гражданин Франции, умерший от этой болезни. Первой жертвой был 80-летний китайский турист, который умер в середине февраля. Это была первая смерть от нового коронавируса в Европе.

Как пишет Le Figaro, 60-летнего мужчину госпитализировали "в очень серьезном состоянии", он умер ночью со вторника на среду в Париже.

Второй инфицированный пациент - 55-летний француз находится в тяжелом состоянии в реанимации в Амьене. Третий - 36-летний мужчина, госпитализирован в Страсбурге. Он вернулся из Италии и не имеет серьезных симптомов.

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