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Фіни найменше серед 50 народів вірять у позитивний вплив зовнішньої політики РФ

Середа, 26 лютого 2020, 15:06

Лише 4% фінів вірять, що вплив зовнішньої політики Росії є позитивним, свідчить дослідження, яке щорічно проводить Gallup International.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

В опитуванні взяли участь близько 50 тисяч осіб з понад 50 країн світу. З них фіни найменше схвалюють дії Росії на світовій політичній арені. Також найменше в позитивний вплив Росії вірять мешканці Японії (5%) і США (6%).

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Найбільшою підтримкою російський зовнішньополітичний курс користується в Казахстані (79%), В'єтнамі (73%) і Сербії (68%).

Майже половина з учасників опитування (49%) вважає, що російська зовнішня політика дестабілізує обстановку в світі. Близько третини респондентів (32%), навпаки, назвали вплив Росії стабілізуючим.

У порівнянні з минулим роком, російський зовнішньополітичний курс поки що користується більшою підтримкою.

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