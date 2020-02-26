Финны меньше всех среди 50 народов верят в позитивное влияние внешней политики РФ

Лишь 4% финнов верят, что влияние внешней политики России является положительным, свидетельствует исследование, которое ежегодно проводит Gallup International.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В опросе приняли участие около 50 000 человек из более чем 50 стран мира. Из них финны меньше всего одобряют действия России на мировой политической арене. Также меньше в положительное влияние России верят жители Японии (5%) и США (6%).

Наибольшей поддержкой российский внешнеполитический курс пользуется в Казахстане (79%), Вьетнаме (73%) и Сербии (68%).

Почти половина из участников опроса (49%) считает, что российская внешняя политика дестабилизирует обстановку в мире. Около трети респондентов (32%), напротив, назвали влияние России стабилизирующим.

По сравнению с прошлым годом, российский внешнеполитический курс пока пользуется большей поддержкой.