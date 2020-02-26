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У Норвегії міністр вийшов з масонської ложі на вимогу прем’єра

Середа, 26 лютого 2020, 17:20

Міністр рибного господарства Гейр Інге Сівертсен після критики вийшов з масонської ложі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"Я дотримався порад прем'єр-міністра і відмовився від членства в масонській ложі. Як я вже казав, я тривалий час не був активним її членом" - заявив міністр.

Прем'єр-міністр Ерна Солберг заявила у вівторок, що міністр рибного господарства повинен залишити масонську ложу після того, як про його членство стало відомо.

"Я думаю, було б розумно залишити масонську ложу. Вийти з масонської ложі найлегше і найменше", - сказала Ерна Солберг.

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Кілька опозиційних політиків вкрай негативно відреагували на той факт, що міністр рибного господарства Гейр Інге Сівертсен - член ложі, до якої, серед інших, входять кілька представників рибної промисловості.

Прем’єрка в свою чергу висловила довіру до міністра.

Нагадаємо, генеральний прокурор Хорватії Дражен Єленич подав у відставку після того, як визнав свою приналежність до масонської ложі, та закликів прем'єр-міністра Андрея Пленковича залишити посаду.

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