В Норвегии министр вышел из масонской ложи по требованию премьера
Министр рыбного хозяйства Гейр Инге Сивертсен после критики вышел из масонской ложи.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.
"Я придерживался советов премьер-министра и отказался от членства в масонской ложе. Как я уже говорил, я долгое время не был активным ее членом", - заявил министр.
Премьер-министр Эрна Солберг заявила во вторник, что министр рыбного хозяйства должен покинуть масонскую ложу после того, как о его членстве стало известно.
"Я думаю, было бы разумно оставить масонскую ложу. Выйти из масонской ложи - это самое легкое и самое меньшее", - сказала Солберг.
Несколько оппозиционных политиков крайне негативно отреагировали на тот факт, что министр рыбного хозяйства Гейр Инге Сивертсен - член ложи, к которой, среди прочих, относятся несколько представителей рыбной промышленности.
Премьер в свою очередь выразила доверие министру.
Напомним, генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку после того, как признал свою принадлежность к масонской ложе, и призывов премьер-министра Андрея Пленковича покинуть пост.