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Парламент Словаччини відхилив ратифікацію Стамбульської конвенції

Середа, 26 лютого 2020, 17:53

Парламент Словаччини висловився проти ратифікації Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

96 із 113 присутніх парламентарів проголосували за відхилення ратифікації договору.

Документ був прийнятий Радою Європи в 2011 році задля боротьби з насильством проти жінок по всій Європі.

Відмова від ратифікації була запропонована ультранаціоналістичною Словацькою національною партією, членом правлячої коаліції за підтримки правлячої партії Smer і соціал-демократів.

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Депутати також закликали президента Зузану Чапутову повідомити Раду Європи, що Словаччина залишиться поза договором.

Опоненти конвенції в Словаччині, яка є переважно римо-католицькою, стверджують, що деякі положення порушують конституцію Словаччини - наприклад, те, що конституція визначає шлюб як союз чоловіка і жінки.

Як відомо, на сьогодні Конвенцію Ради Європи у ЄС не ратифікували Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Словаччина та Велика Британія.

Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем: щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.

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