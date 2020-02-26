Парламент Словакии отклонил ратификацию Стамбульской конвенции

Парламент Словакии высказался против ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

96 из 113 присутствующих парламентариев проголосовали за отклонение ратификации договора.

Документ был принят Советом Европы в 2011 году для борьбы с насилием против женщин по всей Европе.

Отказ от ратификации был предложен ультранационалистической Словацкой национальной партией, членом правящей коалиции при поддержке правящей партии Smer и социал-демократов.

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Депутаты также призвали президента Зузану Чапутову уведомить Совет Европы, что Словакия останется вне договора.

Противники конвенции в Словакии, которая является преимущественно римско-католической, утверждают, что некоторые положения нарушают конституцию Словакии - например, то, что Конституция определяет брак как союз мужчины и женщины.

Как известно, на сегодня Конвенцию Совета Европы в ЕС не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину ратифицировать ее без промедления. В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно количество жертв достигает 1,1 миллиона.