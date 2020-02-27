Потенційний лідер партії Меркель закликав піти назустріч Росії

Німецький політик Фрідріх Мерц, який висунув свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), закликав Європу та Німеччину піти назустріч Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Tagesschau.de.

"Зараз Росія дуже сильно ускладнює нам життя", - сказав Мерц у середу, 26 лютого, під час виступу в місті Апольда в Тюрингії. Але без Росії чи у протидії цій країні досягнути політичної стабільності в Європі не вдасться, вважає він.

"Німеччина та Європа мають іти назустріч Росії та використовувати всі способи для того, щоб в ХХІ столітті точок дотику стало більше", - зазначив Мерц.

Можливо, така політика буде успішною лише після закінчення президентства Владіміра Путіна, припустив він. Про збройні конфлікти в Україні та Сирії політик не згадував.

Таким чином, політик ХДС не висунув вимог, про які згадував президент Франції Еммануель Макрон, пише Die Welt.

Ще один претендент на посаду голови ХДС - голова комітету у закордонних справах бундестагу Норберт Реттген, який критикує Росію за її війну в Сирії та Україні.

Також претендує Армін Лашет, прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії - найбільш населеної землі Німеччини.

Лашет неодноразово захищав таких диктаторів, як сирійський президент Башар Асад та президент Росії Владімір Путін.

Християнські демократи 25 квітня проведуть позачерговий з'їзд партії, на якому оберуть нового лідера.