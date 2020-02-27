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Кількість хворих на коронавірус у Швейцарії збільшилася до 4 осіб

Четвер, 27 лютого 2020, 12:33

Швейцарська влада підтвердила ще два нові випадки захворювання на коронавірус, і в цілому по країні їх стало чотири.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Влада кантону Граубюнден заявила про два випадки коронавірусу в південно-східній Швейцарії. Ці дві людини мали відповідні симптоми і були госпіталізовані, але знаходяться в хорошому стані.

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Раніше сьогодні випадок коронавірусу підтвердила влада кантону Женева. 28-річний чоловік нещодавно повернувся з Мілана і здав позитивний тест на новий коронавірус.

Перший випадок Швейцарії був підтверджений у вівторок. Літній чоловік був інфікований в одному з передмість Мілана під час заходу 15 лютого.

На даний момент у Швейцарії було перевірено близько 300 можливих випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

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Коронавірус Швейцарія
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