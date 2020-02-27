Туреччина зазнала втрат внаслідок авіанальоту в Сирії - Ердоган

У результаті повітряної атаки на північному заході Сирії загинули троє військовослужбовців збройних сил Туреччини.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"У нас 3 мученики. Втрати режиму дуже великі. Боротьба триває, вона триватиме. Переговори з росіянами тривають", - сказав він.

За інформацією Міноборони Туреччини, ударом у відповідь ЗС Туреччини нейтралізували 114 солдатів режиму президента Башара Асада.

За даними з різних джерел в регіоні, знищені зенітна установка, три танки і транспортні засоби військ режиму. Крім того, захоплені три танки.

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Таким чином загинули вже 20 турецьких військових, відколи Анкара кинула свої сили на північний захід Сирії, щоб зупинити наступ РФ і сирійського уряду. Повідомлялося, що це сталося, зокрема, внаслідок авіаударів Москви, проте Міноборони Туреччини це не підтверджує.

26 лютого Ердоган заявив, що може спробувати кинути виклик російському контролю над сирійським повітряним простором, зазначивши, що шукає способів завдати удару по сирійських урядових силах з турецького неба.

27 лютого стало відомо, що підтримувані Туреччиною повстанці відбили у Асада стратегічне сирійське місто Саракіб, а підтримувані Росією урядові сили встановили повний контроль над півднем провінції Ідліб після нових бойових дій проти повстанців.