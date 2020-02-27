Турция понесла потери в результате авианалета в Сирии - Эрдоган

В результате воздушной атаки на северо-западе Сирии погибли трое военнослужащих вооруженных сил Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"У нас 3 мученика. Потери режима очень большие. Борьба продолжается, она будет продолжаться. Переговоры с россиянами продолжаются", - сказал он.

По информации Минобороны Турции, ударом ВС Турции нейтрализованы 114 солдат режима президента Башара Асада.

По данным из различных источников в регионе, уничтожены зенитная установка, три танка и транспортные средства войск режима. Кроме того, захвачены три танка.

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Таким образом уже 20 турецких военных погибли с тех пор как Анкара бросила свои силы на северо-запад Сирии, чтобы остановить наступление РФ и сирийского правительства. Сообщалось, что это произошло, в частности, в результате авиаударов Москвы, однако Минобороны Турции это не подтверждает.

26 февраля Эрдоган заявил, что может попытаться бросить вызов российскому контролю над сирийским воздушным пространством, отметив, что ищет способы нанести удар по сирийским правительственным силам с турецкого неба.

27 февраля стало известно, что поддерживаемые Турцией повстанцы отбили у Асада стратегический сирийский город Саракиб, а поддерживаемые Россией правительственные силы установили полный контроль над югом провинции Идлиб после новых боевых действий против повстанцев.