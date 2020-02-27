Посол розповів, як приклад Києва допоміг Празі "переселити" місію РФ на площу Нємцова

Празька міська рада взяла приклад із Києва, приймаючи рішення про перейменування площі біля посольства РФ у Празі на честь російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Нагадаємо, в четвер у Празі в п'яту річницю вбивства Бориса Нємцова пройшла церемонія перейменування площі, на якій розташована будівля посольства Росії.

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За словами Перебийноса, виступаючи на церемонії мер Праги Зденєк Гржіб сказав, що, приймаючи рішення про перейменування, Празька міська рада надихнулася, зокрема, й прикладом Києва. Нагадаємо, торік у березні біля посольства Росії у Києві відкрили сквер імені Нємцова.

Віднині російське посольство у Празі розміщується за адресою площа Бориса Нємцова, 1.

Крім того, за словами українського посла, відразу за посольством простягається паркова алея Анни Політковської.

Перебийніс також поділився, що п'ять років тому йому як речнику МЗС довелося одному з перших в Україні реагувати на вбивство біля стін Кремля Бориса Нємцова.

"Буквально через кілька хвилин після цієї трагедії я написав у Твіттері, що він був одним з небагатьох російських політиків, які не боялися говорити правду. Я мав на увазі, насамперед, правду про російську окупацію Криму та розв'язану Росією війну проти України. Не секрет, що опозиційність більшості російських опозиціонерів закінчується там, де їм починають ставити запитання про Україну. Борис Нємцов був інакший", - зазначив український посол.