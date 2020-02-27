Посол рассказал, как пример Киева помог Праге "переселить" миссию РФ на площадь Немцова

Пражский городской совет взял пример с Киева, принимая решение о переименовании площади у посольства РФ в Праге в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Напомним, в четверг в Праге в пятую годовщину убийства Бориса Немцова прошла церемония переименования площади, на которой расположено здание посольства России.

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По словам Перебийноса, выступая на церемонии мэр Праги Зденек Гржиб сказал, что, принимая решение о переименовании, Пражский городской совет вдохновился в том числе и примером Киева. Напомним, в марте прошлого года у посольства России в Киеве открыли сквер имени Немцова.

Отныне российское посольство в Праге находится по адресу площадь Бориса Немцова, 1.

Кроме того, по словам украинского посла, сразу за посольством простирается парковая аллея Анны Политковской.

Перебийнис также поделился, что пять лет назад ему как представителю МИД пришлось одному из первых в Украине реагировать на убийство у стен Кремля Бориса Немцова.

"Буквально через несколько минут после этой трагедии я написал в Твиттере, что он был одним из немногих российских политиков, которые не боялись говорить правду. Я имел в виду, прежде всего, правду о российской оккупации Крыма и развязанной Россией войне против Украины. Не секрет, что оппозиционность большинства российских оппозиционеров заканчивается там, где им начинают задавать вопросы об Украине. Борис Немцов был другим", - отметил украинский посол.