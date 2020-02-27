Італія по-іншому рахуватиме випадки коронавірусу за наполяганням ВООЗ

Італія змінює спосіб повідомлення про випадки зараження коронавірусом на заклик ВООЗ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Італійська влада відтепер планує розрізняти в офіційних повідомленнях людей із позитивним результатом тесту на коронавірус та пацієнтів із симптомами COVID-19, оскільки більшість людей в Італії з підтвердженим вірусом фактично не хворі.

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Станом на четвер Італія повідомила про 528 випадків зараження і 14 підтверджених випадків смерті від вірусу. Всі померлі пацієнти були літніми людьми, які хворіли іншими захворюваннями або також мали симптоми вірусу.

За наполяганням Всесвітньої організації охорони здоров'я Італія також проводить відмінність між результатами тестів, які проводяться на регіональному рівні, і результатами, підтвердженими Національним інститутом охорони здоров'я. ВООЗ наполягає на тому, що офіційними є лише результати, підтверджені національним органом.

"Випадки, що виникають в регіонах, як і раніше вважаються підозрілими і непідтвердженими. Ви побачите, що в найближчі кілька днів будуть спалахи і в інших країнах. Але інші країни значно суворіші в своїх методах звітності", - зазначив Вальтер Ріккарді, радник ВООЗ при уряді Італії.

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Начальник цивільного захисту Італії Анджело Борреллі у четвер повідомив, що 528 випадків, про які було повідомлено, мають підтвердження на регіональному рівні. І тільки 282 випадки були сертифіковані Національним інститутом охорони здоров'я. При цьому, зазначив Бореллі, інститут ще не проаналізував усі випадки, але, за його словами, офіційна сертифікація не повинна істотно змінити загальні цифри в Італії.

За словами Борреллі, з 528 випадків 159 заражених людей потребували стаціонарного лікування, а 37 перебували в реанімації. У той же час переважна більшість заражених ізолювала себе вдома на карантині.