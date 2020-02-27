Италия будет по-другому считать случаи коронавируса по настоянию ВОЗ

Италия меняет способ сообщения о случаях заражения коронавирусом на призыв ВОЗ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Итальянская власть отныне планирует различать в официальных сообщениях людей с положительным результатом теста на коронавирус и пациентов с симптомами COVID-19, поскольку большинство людей в Италии с подтвержденным вирусом фактически не больны.

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По состоянию на четверг Италия сообщила о 528 случаях заражения и 14 подтвержденных случаях смерти от вируса. Все умершие пациенты были пожилыми людьми, которые болели другими заболеваниями или также имели симптомы вируса.

По настоянию Всемирной организации здравоохранения Италия также проводит различие между результатами тестов, проводимых на региональном уровне, и результатами, подтвержденными Национальным институтом здравоохранения. ВОЗ настаивает на том, что официальными являются только результаты, подтвержденные национальным органом.

"Случаи, возникающие в регионах, по-прежнему считаются подозрительными и неподтвержденными. Вы увидите, что в ближайшие несколько дней будут вспышки и в других странах. Но другие страны значительно строже в своих методах отчетности", - отметил Вальтер Риккарди, советник ВОЗ при правительстве Италии.

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Начальник гражданской защиты Италии Анджело Боррелли в четверг сообщил, что 528 случаев, о которых было сообщено, имеют подтверждение на региональном уровне. И только 282 случая были сертифицированы Национальным институтом здравоохранения. При этом, отметил Борелли, институт еще не проанализировал все случаи, но, по его словам, официальная сертификация не должна существенно изменить общие цифры в Италии.

По словам Боррелли, с 528 случаев 159 зараженных людей нуждались в стационарном лечении, а 37 находились в реанимации. В то же время подавляющее большинство зараженных изолировала себя дома на карантине.