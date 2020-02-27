Польське місто на кордоні з Україною скасувало масові заходи через страх коронавірусу
Четвер, 27 лютого 2020, 12:37
Мер Жешува скасував усі масові заходи, організовані місцевою владою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
"У зв’язку з розповсюдженням коронавірусу та реальною загрозою виникнення випадків у Польщі мер Жешува Тадеуш Ференц скасовує всі масові заходи, організовані містом Жешув", - заявив речник міськради.
Він додав , що "голова також просить всіх організаторів заходів у Жешуві про їхнє скасування".
Нагадаємо, в МЗС України підтвердили інформацію про виявлення нового коронавірусу у 26-річної українки, яка працює в Італії.
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