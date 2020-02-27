Польське місто на кордоні з Україною скасувало масові заходи через страх коронавірусу

Мер Жешува скасував усі масові заходи, організовані місцевою владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У зв’язку з розповсюдженням коронавірусу та реальною загрозою виникнення випадків у Польщі мер Жешува Тадеуш Ференц скасовує всі масові заходи, організовані містом Жешув", - заявив речник міськради.

Читайте також Коронавірус: 30 евакуйованих з Китаю поляків покинули лікарню





Він додав , що "голова також просить всіх організаторів заходів у Жешуві про їхнє скасування".

Нагадаємо, в МЗС України підтвердили інформацію про виявлення нового коронавірусу у 26-річної українки, яка працює в Італії.