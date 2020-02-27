Коронавірус в Італії: глава Ломбардії самоізолювався на карантин, влада говорить про "інфодемію"
Глава італійського регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана оголосив, що іде в самоізоляцію на 14 днів після того, як результат тесту на коронавірус одного зі співробітників його регіонального уряду виявився позитивним.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.
На своїй сторінці у Facebook Фонтана заявив, що і він, і інші члени його команди не заражені вірусом. А проте, вони проведуть 14 днів на карантині.
"На цей момент у мене немає ніякого типу інфекції, тому я можу продовжувати працювати... але два тижні я намагатимусь жити в своєрідній самоізоляції", - сказав він на камеру, надягаючи хірургічну маску.
Ломбардія – північноіталійський регіон, у якому зафіксована найбільша кількість випадків коронавірусу в Італії. Станом на сьогодні в країні 528 осіб заражені і 14 померли.
Тим часом глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про шкоду "інфодемії" для країни. За його словами, суперечливі і неточні новини за кордоном про поширення вірусу в Італії завдають шкоди економіці і репутації країни. За його словами, усі випадки зараження в Італії можна простежити до двох спалахів на півночі країни, повідомляє BBC.
Італійська асоціація туризму повідомила, що через поширення вірусу відмови від бронювання готелів на березень вже коштують готельному бізнесу щонайменше 200 млн євро. Зокрема, в Римі через спалах коронавірусу туристи масово скасовують бронювання в готелях.
Влада Італії наполягає, що країна залишається безпечною – за винятком місць, у яких оголошено карантин, - та готова і далі приймати гостей.
Італійська влада відтепер планує розрізняти в офіційних повідомленнях людей із позитивним результатом тесту на коронавірус та пацієнтів із симптомами COVID-19, оскільки більшість людей в Італії з підтвердженим вірусом фактично не хворі.