Коронавірус в Італії: глава Ломбардії самоізолювався на карантин, влада говорить про "інфодемію"

Глава італійського регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана оголосив, що іде в самоізоляцію на 14 днів після того, як результат тесту на коронавірус одного зі співробітників його регіонального уряду виявився позитивним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

На своїй сторінці у Facebook Фонтана заявив, що і він, і інші члени його команди не заражені вірусом. А проте, вони проведуть 14 днів на карантині.

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"На цей момент у мене немає ніякого типу інфекції, тому я можу продовжувати працювати... але два тижні я намагатимусь жити в своєрідній самоізоляції", - сказав він на камеру, надягаючи хірургічну маску.

Ломбардія – північноіталійський регіон, у якому зафіксована найбільша кількість випадків коронавірусу в Італії. Станом на сьогодні в країні 528 осіб заражені і 14 померли.

Тим часом глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про шкоду "інфодемії" для країни. За його словами, суперечливі і неточні новини за кордоном про поширення вірусу в Італії завдають шкоди економіці і репутації країни. За його словами, усі випадки зараження в Італії можна простежити до двох спалахів на півночі країни, повідомляє BBC.

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Італійська асоціація туризму повідомила, що через поширення вірусу відмови від бронювання готелів на березень вже коштують готельному бізнесу щонайменше 200 млн євро. Зокрема, в Римі через спалах коронавірусу туристи масово скасовують бронювання в готелях.

Влада Італії наполягає, що країна залишається безпечною – за винятком місць, у яких оголошено карантин, - та готова і далі приймати гостей.

Італійська влада відтепер планує розрізняти в офіційних повідомленнях людей із позитивним результатом тесту на коронавірус та пацієнтів із симптомами COVID-19, оскільки більшість людей в Італії з підтвердженим вірусом фактично не хворі.