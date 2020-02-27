Коронавирус в Италии: глава Ломбардии самоизолировался на карантин, власти говорят о "инфодемии"

Глава итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана объявил, что уходит в самоизоляцию на 14 дней после того, как результат теста на коронавирус одного из сотрудников его регионального правительства оказался положительным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

На своей странице в Facebook Фонтана заявил, что и он, и другие члены его команды не заражены вирусом. Тем не менее, они проведут 14 дней на карантине.

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"На данный момент у меня нет никакого типа инфекции, поэтому я могу продолжать работать... но две недели я постараюсь жить в своеобразной самоизоляции", - сказал он на камеру, надевая хирургическую маску.

Ломбардия - североитальянский регион, в котором зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в Италии. На сегодня в стране 528 человек заражены и 14 умерли.

Между тем глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о вреде "инфодемии" для страны. По его словам, противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии наносят ущерб экономике и репутации страны. По его словам, все случаи заражения в Италии можно проследить до двух вспышек на севере страны, сообщает BBC.

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Итальянская ассоциация туризма сообщила, что из-за распространения вируса отказы от бронирования отелей на март уже стоят гостиничному бизнесу минимум 200 млн евро. В частности, в Риме из-за вспышки коронавируса туристы массово отменяют бронирование в гостиницах.

Власти Италии настаивают, что страна остается безопасной - за исключением мест, в которых объявлен карантин, - и готова и дальше принимать гостей.

Итальянская власть отныне планирует различать в официальных сообщениях людей с положительным результатом теста на коронавирус и пациентов с симптомами COVID-19, поскольку большинство людей в Италии с подтвержденным вирусом фактически не больны.