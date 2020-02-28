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Північноатлантична рада НАТО проведе засідання через загострення в Сирії

П'ятниця, 28 лютого 2020, 08:46

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про проведення засідання Північноатлантичної ради на прохання Туреччини через загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті НАТО.

"Північноатлантична рада, до складу якої входять посли всіх 29 союзників по НАТО, збереться в п'ятницю, 28 лютого, після прохання Туреччини провести консультації щодо ситуації в Сирії відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО", - йдеться в заяві.

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Відповідно до статті 4 Договору, будь-який союзник може подати запит на проведення консультацій, коли, на його думку, є загроза територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці країни.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

У відповідь Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі.

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