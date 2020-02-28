Североатлантический совет НАТО проведет заседание из-за обострения в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении заседания Североатлантического совета по просьбе Турции из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 союзников по НАТО, соберется в пятницу, 28 февраля, после просьбы Турции провести консультации по ситуации в Сирии в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО", - говорится в заявлении.

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В соответствии со статьей 4 Договора, любой союзник может запрашивать консультации, когда, по мнению любого из них, под угрозой находится их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

В ответ Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе.