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Коронавірус: у румунському місті хочуть створити карантинну зону, мешканці вийшли на протест

П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:47

Мешканці румунського повіту Арджеш, озброївшись вилами та сокирами, 26 лютого вийшли на протест у зв'язку з тим, що влада вирішила розмістити там два місця для ізоляції людей з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Влада міста відвела на місця для карантину дитячий табір і пансіонат в Арджеші. Для заспокоєння протестувальників на місце прибули силовики.

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"А нам що робити? Ми з цим не згодні. Як же нам не боятися? Є ж Бухарест, Пітешти, там пансіонати, багато місця, ліси. А ви тут дурнів знайшли?" - каже мешканець міста.

Нагадаємо, 26 лютого влада Румунії підтвердила перший випадок зараження коронавірусом. Хворий чоловік - мешканець повіту Горж. Він контактував з 71-річним італійцем, який приїхав погостювати до Румунії.

Мешканці Румунії спустошили магазини після закликів влади не панікувати щодо коронавірусу.

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Коронавірус Румунія
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