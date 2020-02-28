Коронавирус: в румынском городе хотят создать карантинную зону, жители вышли на протест

Жители румынского жудеца Арджеш, вооружившись вилами и топорами, 26 февраля вышли на протест в связи с тем, что власти решили разместить там два места для изоляции людей с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Власти города выбрали в качестве места для карантина детский лагерь и пансионат в Арджеше. Для успокоения протестующих на место прибыли силовики.

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"А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?" - говорит житель города.

Напомним, 26 февраля власти Румынии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Больной - житель жудеца Горж. Он контактировал с 71-летним итальянцем, который приехал погостить в Румынию.

Жители Румынии опустошили магазины после призывов власти не паниковать из-за коронавируса.