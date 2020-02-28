"Путін - убивця": у Стамбулі спалахнув протест під посольством РФ

У Стамбулі пройшла акція, учасники якої засуджували дії Росії в Сирії та вигукували: "Убивця Путін понесе покарання".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Як видно на кадрах, кілька десятків людей зібралися під посольством РФ, яке посилено охороняють силовики.

"Сирія стане для Росії могилою", - вигукували демонстранти.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

Міністерство оборони РФ заявляє, що російська авіація не завдавала ударів у сирійській провінції Ідліб, де загинули турецькі військовослужбовці. Турки, за словами Москви, "перебували серед бойовиків, які наступали" та "не мали бути там".

У відповідь Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі.