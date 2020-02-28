"Путін - убивця": у Стамбулі спалахнув протест під посольством РФ
У Стамбулі пройшла акція, учасники якої засуджували дії Росії в Сирії та вигукували: "Убивця Путін понесе покарання".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.
Як видно на кадрах, кілька десятків людей зібралися під посольством РФ, яке посилено охороняють силовики.
"Сирія стане для Росії могилою", - вигукували демонстранти.
Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.
Міністерство оборони РФ заявляє, що російська авіація не завдавала ударів у сирійській провінції Ідліб, де загинули турецькі військовослужбовці. Турки, за словами Москви, "перебували серед бойовиків, які наступали" та "не мали бути там".
В Стамбуле прошла акция с осуждением действий России в Сирии #Идлиб #Россия #Турцияhttps://t.co/Jw3Ryi1c0U pic.twitter.com/xVD4C8kXj5— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 28, 2020
У відповідь Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі.