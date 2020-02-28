"Путин – убийца": в Стамбуле вспыхнул протест под консульством РФ

В Стамбуле прошла акция, участники которой осуждали действия России в Сирии и выкрикивали: "Убийца Путин будет наказан".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Как видно на кадрах, несколько десятков человек собрались перед генеральным консульством РФ, которое усиленно охраняют силовики.

"Сирия станет для России могилой", - выкрикивали демонстранты.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие. Турки, по словам Москвы, "находились среди наступавших боевиков" и "не должны были быть там".

В ответ Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе.