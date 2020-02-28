У Німеччині кількість заражень коронавірусом за добу зросла більше ніж вдвічі

Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у Німеччині протягом доби зросла більше ніж удвічі, до 48.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Наразі відомо, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія заражені загалом 20 осіб. Близько 1000 осіб також знаходяться в карантині в районі Хайнсберг. Однак, як зазначається, це "суто статистичний розрахунок" з огляду на потенційні контакти на карнавальному заході.

За даними влади, всі заражені контактували з подружньою парою з Гангельта, яка в даний час проходить лікування в університетській лікарні Дюссельдорфа. Стан 47-річного чоловіка, як і раніше, залишається важким. Четверо недавно заражених відчувають себе порівняно добре.

Заражена пара брала активну участь у громадському житті під час карнавального сезону.

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Загалом протягом четверга коронавірус виявили у 14 мешканців Північного Рейну-Вестфалії. Усіх їх посадили на домашній карантин з огляду на відсутність симптомів хвороби.

Також два випадки зараження зафіксовані у землі Рейнланд-Пфальц. Один з них – у солдата Бундесверу, який контактував з одним із подружжя, яке заразило багатьох інших під час карнавалу в Північному Рейні-Вестфалії.

У землі Баден-Вюттемберг кількість заражених зросла з чотирьох до восьми.

Ще один випадок зафіксований у Баварії – на додачу до 14, зафіксованих раніше. Перші зараження також виявили у землях Гамбург, Гессен та Шлезвіг-Гольштейн.

Як повідомлялося, у Франції за останню добу зафіксували 20 нових випадків захворювання на коронавірус, а загальна кількість інфікованих збільшилася до 38 осіб.