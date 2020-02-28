В Германии число заражений коронавирусом за сутки выросло более чем вдвое

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Германии в течение суток выросло более чем в два раза, до 48.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

В настоящее время известно, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заражены в общей сложности 20 человек. Около 1000 человек также находятся в карантине в районе Хайнсберг. Однако, как отмечается, это "чисто статистический расчет", учитывая потенциальные контакты на карнавале.

По данным властей, все зараженные контактировали с супружеской парой из Гангельта, которая в настоящее время проходит лечение в университетской больнице Дюссельдорфа. Состояние 47-летнего мужчины по-прежнему остается тяжелым. Четверо недавно зараженных чувствуют себя сравнительно хорошо.

Зараженная пара активно участвовала в общественной жизни во время карнавального сезона.

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Всего в течение четверга коронавирус обнаружили у 14 жителей Северного Рейна-Вестфалии. Всех их посадили под домашний карантин, учитывая отсутствие симптомов болезни.

Также два случая заражения зафиксированы в земле Рейнланд-Пфальц. Один из них - у солдата Бундесвера, контактировавшего с одним из супругов, которые заразили многих во время карнавала в Северном Рейне-Вестфалии.

В земле Баден-Вюттемберг количество зараженных увеличилось с четырех до восьми.

Еще один случай зафиксирован в Баварии - в дополнение к 14 зафиксированным ранее. Первые заражения также обнаружили в землях Гамбург, Гессен и Шлезвиг-Гольштейн.

Как сообщалось, во Франции за последние сутки зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее количество инфицированных увеличилось до 38 человек.