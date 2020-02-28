Греция разместила полицию на границе с Турцией из-за наплыва мигрантов

Греческое полицейское подкрепление 28 февраля прибыло на пограничные пункты пропуска с Турцией.

Об этом заявили свидетели и греческий чиновник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несколько десятков человек скопилось на сухопутной границе в Кастано, на северо-востоке Греции, между двумя странами. Были замечены автобусы греческой полиции, которые препятствовали их перемещению.

"Они не въедут в страну. Это нелегальные мигранты, мы не позволим им въехать", - заявил правительственный чиновник.

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Сотни мигрантов 28 февраля переместились через северо-запад Турции к ее границам с Грецией и Болгарией, передают турецкие СМИ, после того как высокопоставленный чиновник заявил, что Анкара больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу.

Позже в МИД Турции заявили, что страна не меняла своей политики в отношении мигрантов и беженцев на фоне сообщений, что Анкара открыла границы в ЕС для просителей убежища.