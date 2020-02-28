Путин и Эрдоган договорились о двусторонней встрече - Анкара

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонной беседы договорились как можно быстрее обсудить ситуацию в сирийском Идлибе один на один.

Об этом сказал представитель офиса президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе беседы лидеров стран "обсуждалась возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне", цитирует ТАСС.

Напомним, Кремль 25 февраля исключил возможность двусторонней встречи Путина с Эрдоганом по Идлибу.

Телефонный разговор состоялся после того, как в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие. Турки, по словам Москвы, "находились среди наступавших боевиков" и "не должны были быть там".

Анкара уверяет: Россия знала места дислокации турецких военных, и там не было оппозиционных группировок.

Воздушный удар произошел после того, как российская делегация провела два дня в Анкаре для переговоров с турецкими должностными лицами по ситуации в Идлибе.

В Анкаре 28 февраля третий день подряд будут проходить турецко-российские переговоры по Идлибу.