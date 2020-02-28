Пристайко поговорив з турецьким колегою після загострення в Сирії
Глава МЗС України у телефонній розмові з турецьким колегою запевнив у підтримці Туреччини з боку України та наголосив на солідарності з міжнародними партнерами щодо потреби негайно припинити насильство.
Як повідомляє "Європейська правда", про хід розмови Пристайка і Мевлюта Чавушоглу у п’ятницю ввечері розповіли в пресслужбі МЗС.
Зазначається, що глава МЗС Туреччини детально поінформував про наслідки атаки по позиціях турецьких збройних сил з боку урядових військ режиму Асада за підтримки РФ в зоні деескалації на території провінції Ідліб.
При цьому він звернув увагу на конкретні кроки, яких вживає уряд Туреччини з метою стабілізації ситуації на кордоні, та подальші дії задля недопущення чергової гуманітарної катастрофи в регіоні.
Вадим Пристайко висловив співчуття з приводу загибелі турецьких військовослужбовців, запевнив у підтримці Туреччини з боку України та наголосив на солідарності з міжнародними партнерами щодо необхідності негайного припинення насильства і недопущення нових людських жертв серед військових та цивільних, розповіли у міністерстві.
Раніше МЗС у окремій заяві висловило глибоке занепокоєння України і засудило дії режиму Башара Асада і Російської Федерації.
Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.
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