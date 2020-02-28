Пристайко поговорил с турецким коллегой после обострения в Сирии

Глава МИД Украины в телефонном разговоре с турецким коллегой заверил в поддержке Турции со стороны Украины и отметил солидарность Киева с международными партнерами о необходимости немедленно прекратить насилие.

Как сообщает "Европейская правда", о ходе разговора Пристайко и Мевлюта Чавушоглу в пятницу вечером рассказали в пресс-службе МИД.

Отмечается, что глава МИД Турции подробно проинформировал о последствиях атаки по позициям турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб.

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При этом он обратил внимание на конкретные шаги, предпринимаемые правительством Турции с целью стабилизации ситуации на границе, и дальнейшие действия для недопущения очередной гуманитарной катастрофы в регионе.

Вадим Пристайко выразил сожаление по поводу гибели турецких военнослужащих, заверил в поддержке Турции со стороны Украины и отметил солидарность с международными партнерами о необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских, рассказали в министерстве.

Ранее МИД в отдельном заявлении выразил глубокую обеспокоенность Украины и осудил действия режима Башара Асада и Российской Федерации.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.