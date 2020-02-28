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Україна занепокоєна ескалацією в Сирії та засуджує дії Росії і Асада

П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:59

Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Башара Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні. 

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України 28 лютого, повідомляє "Європейська правда".

"Висловлюємо щирі співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових, і солідаризуємося з позицією НАТО та світової спільноти, яка закликає до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у рамках врегулювання сирійського питання", - заявили в Києві.

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"Стражданням людей має бути покладено край та відвернено чергову гуманітарну катастрофу в Сирії", - додали в МЗС.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

У відповідь Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі.

Високопоставлений турецький чиновник заявив, що Анкара більше не стримуватиме на кордоні сирійських біженців, які намагаються потрапити до Європи.

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МЗС Сирія
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