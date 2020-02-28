Загострення в Сирії: Путін і Ердоган домовляються про зустріч в Москві

Президенти Росії і Туреччини Владімір Путін і Реджеп Тайіп Ердоган на тлі загострення в Сирії планують зустріч у Москві наступного тижня, заявили у Кремлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Як зазначив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, зараз опрацьовується зустріч в Москві на вищому рівні.

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"Вона відбудеться або п'ятого, або шостого березня", - сказав Пєсков агентству в п'ятницю ввечері.

Раніше Ердоган заявляв, що має намір не пізніше 5 березня провести зустріч з Путіним для обговорення ситуації навколо Сирії. Російський лідер це заперечував.

У п'ятницю лідери Росії і Туреччини провели з ініціативи Ердогана телефонну розмову. Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров, у ході розмови вони обговорювали можливість найближчим часом провести необхідні контакти на тому чи іншому рівні.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

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