Обострение в Сирии: Путин и Эрдоган договариваются о встрече в Москве

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения в Сирии планируют встречу в Москве на следующей неделе, заявили в Кремле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне.

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"Она состоится или пятого, или шестого марта", - сказал Песков агентству в пятницу вечером.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен не позднее чем 5 марта провести встречу с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии. Российский лидер это отрицал.

В пятницу лидеры России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе разговора они обсуждали возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне.

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.