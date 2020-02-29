Туреччина заявила про вбивство 56 сирійських військових
Міноборони Туреччини заявило, що збройні сили країни знищили 56 солдатів армії Башара Асада на північному заході Сирії.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на турецьке агентство Анадолу.
"Згідно з повідомленням Міністерства національної оборони республіки, протягом сьогоднішнього дня нейтралізовані 56 солдатів військ дамаського режиму.
Крім того, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника", - заявили у міністерстві.
Агентство також опублікувало відео знищення розташованого в 13 км від Алеппо "військового об'єкта з хімічною зброєю, транспортних засобів з готовими до пуску ракетними установками". Також на відео зображені удари по місцях скупчення військових.
27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
Туреччина завдала ударів по цілях сирійського режиму в Ідлібі у відповідь.
Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.
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