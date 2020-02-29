Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных

Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны уничтожили 56 солдат армии Башара Асада на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на турецкое агентство Анадолу.

"Согласно сообщению Министерства национальной обороны республики, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 солдат войск дамасского режима.

Кроме того, уничтожено 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника", - заявили в министерстве.

Агентство также опубликовало видео уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо "военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками". Также на видео изображены удары по местам скопления военных.

27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии - погибли 33 военных, 36 получили ранения.

Турция нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ.

Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.