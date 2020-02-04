Пристайко обговорив з прем’єром Чехії перезавантаження відносин

Глава МЗС України Вадим Пристайко прибув з візитом до Праги, де зустрівся з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Обговорили реалізацію домовленостей з Володимиром Зеленським, досягнутих під час візиту в Україну в листопаді, та "перезавантаження" двостороннього політичного діалогу", - зазначив міністр у Twitter.

"Маємо чітку підтримку та перспективи співпраці у багатьох сферах", - додав він.

4 лютого у Празі відбудеться перше засідання Українсько-чеського форуму, участь у якому візьмуть глави МЗС двох країн. Форум має стати майданчиком для провідних українських та чеських експертів та громадських діячів (детальніше – у статті: "Всупереч роспропаганді: як потрібно змінити відносини України та Чехії").

Нагадаємо, в листопаді після зустрічі в Києві прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш та президент України Володимир Зеленський заявили про рестарт відносин між державами.

Зеленський також повідомив про домовленість з Чехією про розширення військово-технічної співпраці.